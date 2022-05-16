Valve работает над новым проектом

Один из создателей SteamDB обнаружил в коде Steam данные, которые могут указывать на новый проект Valve. И это не Half-Life 3, как того хотели бы миллионы игроков, а некая интерактивная викторина.

Новинка Valve, как можно предположить по найденному коду, позволит разработчикам создавать собственные викторины с возможностью локализации. К вопросам и ответам можно привязывать видеоролики, и они могут как быть реакцией на правильные или неправильные ответы, так и раскрывать некий эксклюзивный контент, к примеру, коды для игрового контента.Пока что неясно, где и как будет использоваться новая функция Steam: на страницах разработчиков или в общих разделах.