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1 час назад

Valve вместо Half-Life 3 работает над викториной для Steam

Игромания.ру

Один из создателей SteamDB обнаружил в коде Steam данные, которые могут указывать на новый проект Valve. И это не Half-Life 3, как того хотели бы миллионы игроков, а некая интерактивная викторина.

Valve работает над новым проектом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новинка Valve, как можно предположить по найденному коду, позволит разработчикам создавать собственные викторины с возможностью локализации. К вопросам и ответам можно привязывать видеоролики, и они могут как быть реакцией на правильные или неправильные ответы, так и раскрывать некий эксклюзивный контент, к примеру, коды для игрового контента.Пока что неясно, где и как будет использоваться новая функция Steam: на страницах разработчиков или в общих разделах.

Проект пока что не был публично анонсирован, и неизвестно, когда его собираются представить сообществу и когда викторины могут появиться в Steam.

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