Ведущий дизайнер Dying Light 2 поделился мыслями о третьей части

По словам Смекталы, обе вышедшие части Dying Light предлагали слабого героя, который становился сильнее в ходе игры. При этом по прошествии времени с релиза тайтла он понял, что если команда займется третьей Dying Light, то он хотел бы изменить подход к прокачке, сделав многие из приобретаемых в ходе игры навыков базовыми. При этом Смектала подчеркнул, что речь идет исключительно о гипотетическом продолжении и никаких конкретных планов на момент публикации у студии нет.