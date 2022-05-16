Ведущий дизайнер Dying Light 2 поделился мыслями о третьей части

Главный герой Dying Light 3 должен уже на старте получить навыки лучше, чем у героев предыдущих игр серии. Таким мнением поделился ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Stay Human Типон Смектала в интервью изданию VGC.
По словам Смекталы, обе вышедшие части Dying Light предлагали слабого героя, который становился сильнее в ходе игры. При этом по прошествии времени с релиза тайтла он понял, что если команда займется третьей Dying Light, то он хотел бы изменить подход к прокачке, сделав многие из приобретаемых в ходе игры навыков базовыми. При этом Смектала подчеркнул, что речь идет исключительно о гипотетическом продолжении и никаких конкретных планов на момент публикации у студии нет.
Dying Light 2 Stay Human вышла 4 февраля на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 76 баллов из 100 от прессы и 4,9 из 10 от пользователей. Ознакомиться с тайтлом подробнее можно в нашем обзоре. Ранее разработчики сообщили, что выход первого сюжетного DLC будет отложен до осени.