Для самой страшной игры 2021 года выпустили VR-мод

Пользователь под ником Praydog, в прошлом уже создававший фанатские VR-моды для Resident Evil, добрался и до Village.Новинку оценили авторы YouTube-канала издания Eurogamer, оставшись в восторге от увиденного — мод поддерживает VR-контроллеры движений, позволяя глубже погрузиться в проект. В качестве примера игрокам продемонстрировали порядка 40 минут геймплея из оригинала.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Особенно забавно поддержка контроллеров показала себя в прологе Village, позволяя крутить во все стороны маленькую Розмари, дочь главного героя Итана. Младенца можно «погладить по голове», взять одной рукой и тому подобное — автор даже умудрился обмакнуть её в соус со стола.