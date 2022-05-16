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1 час назад

Назад в деревню: Resident Evil Village получила фанатский VR-мод

Игромания.ру

Пользователь под ником Praydog, в прошлом уже создававший фанатские VR-моды для Resident Evil, добрался и до Village.Новинку оценили авторы YouTube-канала издания Eurogamer, оставшись в восторге от увиденного — мод поддерживает VR-контроллеры движений, позволяя глубже погрузиться в проект. В качестве примера игрокам продемонстрировали порядка 40 минут геймплея из оригинала.

Для самой страшной игры 2021 года выпустили VR-мод
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Особенно забавно поддержка контроллеров показала себя в прологе Village, позволяя крутить во все стороны маленькую Розмари, дочь главного героя Итана. Младенца можно «погладить по голове», взять одной рукой и тому подобное — автор даже умудрился обмакнуть её в соус со стола.

Изучение самой деревни из игры тоже стало более жутким и напряжённым, а местные «скримеры» теперь способны напугать гораздо сильнее. Презентация завершилась на встрече с Леди Димитреску, которая тоже впечатлила автора — правда, уже по другим причинам, заставившим его «покраснеть».

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