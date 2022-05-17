Топ-5 игр о ядерной войне

Тема всемирной ядерной войны и ее последствий всегда была довольно популярной в индустрии видеоигр — в конце концов, это самый верный (и злободневный) способ объяснить среднестатистический пост-апокалипсис. Но история знает неожиданно много примеров того, как разработчики игр творчески интерпретировали ядерный конфликт: иногда в сюжетных целях, иногда в геймплейных. Собрали пять самых интересных примеров.

Фото: Bethesda Softworks Bethesda Softworks

DEFCON: Everybody Dies

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Культовая стратегия Introversion Software сейчас ощущается куда более злободневной, чем в момент своего релиза 16 лет назад. DEFCON реалистично симулирует термоядерную войну при помощи очень простых геймплейных механик, но при этом рисует нарочито абсурдный, бесчеловечный сценарий мирового конфликта. Все, чего хотят вымышленные генералы сверхдержав — это полностью истребить противника вне зависимости от последствий. На самом деле, чем больше сопутствующий урон, тем лучше: потери среди мирного населения здесь — основной источник победных очков. Недвусмысленный посыл DEFCON трудно не заметить, однако это не мешает игре быть великолепной соревновательной стратегией, которая до сих пор остается непревзойденной в своей нише. Несмотря на элементарные механики, она предлагает впечатляющую глубину и потолок навыка: эффективно управлять флотом, авиацией, наземными силами и средствами разведки одновременно не так легко, как можно подумать.

Introversion Software

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

За пятой Metal Gear Solid закрепилась противоречивая репутация. Сценарий The Phantom Pain оставил многих поклонников франшизы разочарованными, однако если говорить исключительно об игровом процессе, то ее спокойно можно назвать не только лучшей частью серии, но и одним из лучших стелс-экшенов в истории жанра. Более того, на базе The Phantom Pain Хидео Кодзима поставил необычный эксперимент: он предложил игрокам вооружаться ядерными боеголовками… Чтобы потом как можно скорее от них избавиться. Отдельный счетчик даже показывал, сколько именно бомб осталось в распоряжении всех игроков. Сообщество надеялось, что за полным разоружением скрывается дополнительная, якобы вырезанная глава сюжета, но тщетно — наградой за коллективные старания оказалась всего лишь новая катсцена.

Konami Digital Entertainment

Braid

Двухмерный паззл-платформер Джонатана Блоу считается одним из родоначальников современной культуры инди-игр. Хитроумная головоломка о мальчишке, перематывающем время, проложила дорогу нескольким поколениям независимых разработчиков, которые не стеснялись предлагать публике необычные идеи — в отличие от ААА-студий, погрязших в маркетинге и коммерции. Глядя на Braid сходу и не скажешь, что она рассказывает историю о ядерном оружии, но именно так гласит одна из самых популярных теорий касаемо сюжета игры. Бесконечные поиски некой принцессы — это якобы эпизоды из жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, рассказанные при помощи эзопова языка и визуальных метафор. Такая интерпретация сюжета может прозвучать странно, но, судя по намекам и деталям внутри игры, она вполне имеет право на жизнь. Впрочем, даже если не отправляться на поиски столь глубинных смыслов, Braid все равно прекрасно сохранилась — сейчас она смотрится ничуть не хуже, чем десять лет назад.

Number None

Серия Metro

Цикл шутеров Metro, созданный по мотивам одноименной книжной серии Дмитрия Глуховского, описывает мир после ядерной войны в лучших традициях русской литературы: мрак, отчаяние и гуманизм. После падения бомб выжили только те, кто сумел вовремя скрыться в тоннелях подземки — там же людям и пришлось строить новое общество прямо под радиоактивными руинами старого. Станции разных веток метрополитена разбились на отдельные фракции-государства, где каждый выживает как может: выходить на поверхность смертельно опасно, так что ресурсов на всех не хватает. Качественные патроны для огнестрельного оружия стали самой ценной валютой, но даже в таких условиях человечество продолжает двигаться вперед. Вселенная Metro — одна из самых реалистичных интерпретаций ядерного апокалипсиса в видеоиграх, причем реализм никак не вредит хорошим экшен-механикам и захватывающему геймплею.

Deep Silver

Серия Fallout

А вот главный пост-апокалипсис всех времен и народов показывает постъядерный мир в более комедийном ключе. Конечно, подход ранних Fallout ощутимо отличается от того, во что превратилась серия под началом Bethesda, но в чем франшиза никогда не изменяла себе, так это в абсурде происходящего. После ядерной войны и без того непростой мир стал по-настоящему непредсказуемым: на выжженных пустошах можно встретить огромное множество странных людей (и не совсем людей), локальных культур и просто диковинных случаев. Любой поклонник серии согласится, что здесь сложно даже привести какой-то конкретный пример — слишком много памятных ситуаций приходит на ум. От дебатов против создателя супер-мутантов до экскурсии по разрушенному Манхэттену и запуска гулей в космос на мультяшной ракете.