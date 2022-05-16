Valve исправила скандальный баг с дымом в CS:GO

В ночь на 16 мая студия Valve выпустила патч для соревновательного шутера CS:GO, который устраняет баг, позволявший рассеивать дым. Об этом разработчики сообщили в блоге на официальном сайте игры.

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15 мая игрок G2 Esports Илья m0NESY Осипов воспользовался багом в матче против Imperial Esports на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. С его помощью российский киберспортсмен отменил эффект от вражеской дымовой гранаты, что позволило Осипову убить двух ни о чем не подозревающих оппонентов. По словам m0NESY, использовать баг ему разрешили организаторы мейджора.