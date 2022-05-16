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31 минуту назад

Valve исправила баг с дымом в CS:GO

CyberSport.ru

В ночь на 16 мая студия Valve выпустила патч для соревновательного шутера CS:GO, который устраняет баг, позволявший рассеивать дым. Об этом разработчики сообщили в блоге на официальном сайте игры.

Valve исправила скандальный баг с дымом в CS:GO
Фото: CyberSportCyberSport

15 мая игрок G2 Esports Илья m0NESY Осипов воспользовался багом в матче против Imperial Esports на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. С его помощью российский киберспортсмен отменил эффект от вражеской дымовой гранаты, что позволило Осипову убить двух ни о чем не подозревающих оппонентов. По словам m0NESY, использовать баг ему разрешили организаторы мейджора.

Позже капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен обратился к организаторам турнира с просьбой запретить этот баг. Вскоре после этого члены ассоциаций профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA), куда входит G2, единогласно решили не использовал баг с дымовой гранатой на PGL Major Antwerp 2022.

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