Valve исправила скандальный баг с дымом в CS:GO

В ночь на 16 мая студия Valve выпустила патч для соревновательного шутера CS:GO, который устраняет баг, позволявший рассеивать дым. Об этом разработчики сообщили в блоге на официальном сайте игры.
15 мая игрок G2 Esports Илья m0NESY Осипов воспользовался багом в матче против Imperial Esports на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. С его помощью российский киберспортсмен отменил эффект от вражеской дымовой гранаты, что позволило Осипову убить двух ни о чем не подозревающих оппонентов. По словам m0NESY, использовать баг ему разрешили организаторы мейджора.
Позже капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен обратился к организаторам турнира с просьбой запретить этот баг. Вскоре после этого члены ассоциаций профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA), куда входит G2, единогласно решили не использовал баг с дымовой гранатой на PGL Major Antwerp 2022.