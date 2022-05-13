Final Fantasy приносит миллионы долларов

Компания Square Enix опубликовала отчёт по итогам 2022 финансового года, который завершился в марте. И результаты года оказались благоприятными: операционная прибыль выросла на 25,5% по сравнению с прошлым годом и составила 460 миллионов долларов. А чистый доход возрос на 9,8% и достиг 2,84 миллиарда долларов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как оказалось, преимущественную роль в этом сыграл сектор ММО-игр, в частности, Final Fantasy XIV. Число продаж в минувшем году выросло за счёт резкого увеличения количества подписчиков, а также благодаря выходу расширения Endwalker.

Что касается одиночных игр, то несмотря на успехи Outriders, Nier Replicant и Marvel’s Guardians of the Galaxy, чистые продажи HD-игр, мобильных и проектов для РС снизились по сравнению с прошлым годом.

Вероятно, финансовые результаты были одной из причин того, что не так давно Square Enix решила расстаться с частью игровых серий, включая Tomb Raider, Deus Ex, Sleeping Dogs, Thief, Legacy of Kain и другие. Тем не менее в будущем компания собирается укрепить свою базу интеллектуальной собственности.