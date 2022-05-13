В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Своими годовыми доходами Square Enix обязана Final Fantasy XIV

Игромания.ру

Компания Square Enix опубликовала отчёт по итогам 2022 финансового года, который завершился в марте. И результаты года оказались благоприятными: операционная прибыль выросла на 25,5% по сравнению с прошлым годом и составила 460 миллионов долларов. А чистый доход возрос на 9,8% и достиг 2,84 миллиарда долларов.

Final Fantasy приносит миллионы долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как оказалось, преимущественную роль в этом сыграл сектор ММО-игр, в частности, Final Fantasy XIV. Число продаж в минувшем году выросло за счёт резкого увеличения количества подписчиков, а также благодаря выходу расширения Endwalker.

Что касается одиночных игр, то несмотря на успехи Outriders, Nier Replicant и Marvel’s Guardians of the Galaxy, чистые продажи HD-игр, мобильных и проектов для РС снизились по сравнению с прошлым годом.

Вероятно, финансовые результаты были одной из причин того, что не так давно Square Enix решила расстаться с частью игровых серий, включая Tomb Raider, Deus Ex, Sleeping Dogs, Thief, Legacy of Kain и другие. Тем не менее в будущем компания собирается укрепить свою базу интеллектуальной собственности.

В планах также значатся инвестиции в новые технологии — очевидно, имеются в виду в том числе блокчейновые проекты и NFT. Президент Square Enix ранее заявлял об интересе к этим аспектам, несмотря на недовольство игроков и факт того, что криптовалютные технологии и ресурсы понемногу теряют популярность и доходность.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители