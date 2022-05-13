От 26 рублей: главные скидки и бесплатные раздачи недели

Несмотря на летнюю игровую засуху, игровая индустрия не сбавляет обороты — в преддверии лета многие цифровые магазины объявляют очередные скидки. Мы подготовили список самых интересных предложений на трех крупнейших площадках — Steam, GOG и Epic Games.

Фото: Devolver Digital Devolver Digital

Steam

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Прежде всего, на выходных пройдут последние дни Devolver Digital Publisher Weekend 2022 — крупной распродажи тайтлов, пожалуй, самого популярного инди-издательства на игровом рынке. Если вы вдруг пропустили нашумевшие независимые игры прошлого года, то самое время исправить это досадное упущение. Скидки действуют до 16 мая.

Inscryption — 384 руб (вместо 549);

Loop Hero — 132 руб (400);

Death’s Door — 329 руб (549);

Shadow Warrior Trilogy — 1194 руб (3297);

Katana ZERO — 216 руб (360);

Enter the Gungeon — 139 руб (349);

Ape Out — 100 руб (400);

Hotline Miami Collection — 192 руб (1296);

Observation — 186 руб (465);

The Red Strings Club — 118 руб (360).

Stories Untold — 62 руб (249);

GRIS — 98 руб (392);

Downwell — 26 руб (79);

Disc Room — 209 руб (419).

Помимо этого, в Steam проходит ряд других интересных акций — большая часть из них также закончится 16 мая.

Subnautica — 499 руб (вместо 999);

Subnautica: Below Zero — 499 руб (999);

Hunt: Showdown — 674 руб (1349) до 19 мая;

Astroneer — 272 руб (545);

The Forest — 130 руб (435);

Hitman 3 — 1214 руб (2698).

Epic Games Store

На этой неделе на платформе Epic Games можно бесплатно скачать для пк две игры: хардкорный экшен о викингах Jotun: Valhalla Edition и Redout: Enhanced Edition — высокоскоростную аркаду про заезды на футуристических болидах. Обе можно забрать до 18:00 19 мая. Вот другие любопытные предложения.

We Were Here Forever — 359,10 руб (вместо 399);

Skul: The Hero Slayer — 336,75 руб (449);

Tangle Tower — 224,50 руб (449);

Hundred Days — 274,50 руб (549).

GOG

К сожалению, GOG не раскрывает информацию о длительности распродаж, но прямо сейчас на площадке проходят две большие акции — каталоги 505 Games и Focus Entertainment получили большие скидки. Мы собрали самые интересные игры из обоих.