От 26 рублей: главные скидки и бесплатные раздачи недели

Несмотря на летнюю игровую засуху, игровая индустрия не сбавляет обороты — в преддверии лета многие цифровые магазины объявляют очередные скидки. Мы подготовили список самых интересных предложений на трех крупнейших площадках — Steam, GOG и Epic Games.
Прежде всего, на выходных пройдут последние дни Devolver Digital Publisher Weekend 2022 — крупной распродажи тайтлов, пожалуй, самого популярного инди-издательства на игровом рынке. Если вы вдруг пропустили нашумевшие независимые игры прошлого года, то самое время исправить это досадное упущение. Скидки действуют до 16 мая.
Помимо этого, в Steam проходит ряд других интересных акций — большая часть из них также закончится 16 мая.
На этой неделе на платформе Epic Games можно бесплатно скачать для пк две игры: хардкорный экшен о викингах Jotun: Valhalla Edition и Redout: Enhanced Edition — высокоскоростную аркаду про заезды на футуристических болидах. Обе можно забрать до 18:00 19 мая. Вот другие любопытные предложения.
К сожалению, GOG не раскрывает информацию о длительности распродаж, но прямо сейчас на площадке проходят две большие акции — каталоги 505 Games и Focus Entertainment получили большие скидки. Мы собрали самые интересные игры из обоих.