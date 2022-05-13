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1 час назад

От 26 рублей: все скидки бесплатные раздачи недели

Мария Иванова

Несмотря на летнюю игровую засуху, игровая индустрия не сбавляет обороты — в преддверии лета многие цифровые магазины объявляют очередные скидки. Мы подготовили список самых интересных предложений на трех крупнейших площадках — Steam, GOG и Epic Games.

От 26 рублей: главные скидки и бесплатные раздачи недели
Фото: Devolver DigitalDevolver Digital

Steam

Видео дня

Прежде всего, на выходных пройдут последние дни Devolver Digital Publisher Weekend 2022 — крупной распродажи тайтлов, пожалуй, самого популярного инди-издательства на игровом рынке. Если вы вдруг пропустили нашумевшие независимые игры прошлого года, то самое время исправить это досадное упущение. Скидки действуют до 16 мая.

  • Inscryption — 384 руб (вместо 549);
  • Loop Hero — 132 руб (400);
  • Death’s Door — 329 руб (549);
  • Shadow Warrior Trilogy — 1194 руб (3297);
  • Katana ZERO — 216 руб (360);
  • Enter the Gungeon — 139 руб (349);
  • Ape Out — 100 руб (400);
  • Hotline Miami Collection — 192 руб (1296);
  • Observation — 186 руб (465);
  • The Red Strings Club — 118 руб (360).
  • Stories Untold — 62 руб (249);
  • GRIS — 98 руб (392);
  • Downwell — 26 руб (79);
  • Disc Room — 209 руб (419).

Помимо этого, в Steam проходит ряд других интересных акций — большая часть из них также закончится 16 мая.

  • Subnautica — 499 руб (вместо 999);
  • Subnautica: Below Zero — 499 руб (999);
  • Hunt: Showdown — 674 руб (1349) до 19 мая;
  • Astroneer — 272 руб (545);
  • The Forest — 130 руб (435);
  • Hitman 3 — 1214 руб (2698).

Epic Games Store

На этой неделе на платформе Epic Games можно бесплатно скачать для пк две игры: хардкорный экшен о викингах Jotun: Valhalla Edition и Redout: Enhanced Edition — высокоскоростную аркаду про заезды на футуристических болидах. Обе можно забрать до 18:00 19 мая. Вот другие любопытные предложения.

  • We Were Here Forever — 359,10 руб (вместо 399);
  • Skul: The Hero Slayer — 336,75 руб (449);
  • Tangle Tower — 224,50 руб (449);
  • Hundred Days — 274,50 руб (549).

GOG

К сожалению, GOG не раскрывает информацию о длительности распродаж, но прямо сейчас на площадке проходят две большие акции — каталоги 505 Games и Focus Entertainment получили большие скидки. Мы собрали самые интересные игры из обоих.

  • Bloodstained: Ritual of the Night — 603 руб (вместо 1499);
  • Control Ultimate Edition — 480 руб (1599);
  • Ghostrunner — 603 руб (1499);
  • Necromunda: Hired Gun — 999 руб (1599);
  • A Plague Tale: Innocence — 400 руб (1599);
  • Othercide — 600 руб (1299);
  • Greedfall — 569 руб (1399);
  • The Surge 1 & 2 — 465 руб (1699).
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