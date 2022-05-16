Вышла Songs of Conquest — что пишут в обзорах о наследнице третьих "Героев"

10 мая в ранний доступ Steam, GOG и Epic Games Store вышла Songs of Conquest — дебютный проект независимой студии Lavapotion. Это пошаговая стратегия, очевидно вдохновленная первыми выпусками «Героев Меча и Магии»: базовый геймплей и визуальный дизайн Songs of Conquest сильнее всего напоминают третью часть серии.
Оттуда же игра позаимствовала ключевые механики. Так, подконтрольный игроку герой захватывает месторождения ресурсов, исследует карту, развивает собственный город, нанимает войска и сражается против вражеских героев или нейтральных монстров, чтобы прокачиваться и добывать магические артефакты — здесь все как обычно. Однако Songs of Conquest не копирует проверенные временем механики подчистую: авторы также встраивают в классический игровой процесс «Героев» собственные идеи. Например, необычную систему магии, где запас маны персонажей прямо зависит от численности и состава армии каждого героя. Или ограниченное пространство для застройки городов, которое вынуждает активно расширять владения, чтобы пополнять отряды и развивать технологии.
Спустя три дня после релиза в Сети еще не очень много отзывов от профессиональных критиков: все-таки период раннего доступа Song of Conquest буквально только начался. Впрочем, журналисты и многие игроки уже сейчас называют проект истинным наследником классических Heroes of Might and Magic.
Жанр: пошаговая стратегия
Разработчик: Lavapotion
Издатель: Coffee Stain Publishing
Дата выхода: 10 мая 2022 (заявленный период раннего доступа — 1 год)
Платформы: ПК (Steam, Epic Store, GOG)
Song of Conquest не помешало бы поработать над читаемостью вражеских способностей и заклинаний, но за исключением этих мелочей игра производит великолепное впечатление. Дизайн звука и анимация заслуживают отдельной похвалы, но главный успех разработчиков — это короткие, быстрые сражения, не слишком отвлекающие от стратегии на глобальной карте. Менеджмент ресурсов и найма юнитов ощущается комплексным, но никогда не перегружает количеством нюансов. Хотя каждый ход протекает сравнительно просто, думать все равно придется много. Если авторы исправят мелкие проблемы, Song of Conquest влюбит в себя немало игроков.
Даже на ранней стадии разработки Song of Conquest обладает отличным фундаментом для развития и блестящими перспективами. Сейчас она еще не особо на виду, но в будущем проект Lavapotion вполне может покорить жанр стратегий. Благодаря простым механикам игра запросто соберет вокруг себя большое, преданное сообщество поклонников, которые будут соревноваться в сетевых битвах. Конечно, Song of Conquest имеет некоторые проблемы в плане баланса играбельных фракций и графической оптимизации, но создатели наверняка поработают над ними. Игра в любом случае получилась отличной.
Song of Conquest органично сочетает исследование, тактические битвы, элементы градостроительных стратегий и RPG — ни одна составляющая геймплея не выглядит лишней. Качество текущей версии игры можно смело ставить в пример многим другим тайтлам в раннем доступе. Song of Conquest предлагает увлекательный геймплей, стильный визуал, достойный звук и мир, который не скучно исследовать. Фанатам пошаговых стратегий ни в коем случае не стоит проходить мимо.
MassAlzheimers: «Song of Conquest подарила мне много веселья. Я был одним из тестеров игры и в течение более двух лет с удовольствием наблюдал за трудом разработчиков — желаю им дальнейших успехов и всего самого наилучшего. Дальше игра будет еще лучше. У меня большие надежды».
Xuegong: «Будучи давним поклонником Heroes Might and Magic я очень ждал Song of Conquest. Попал в альфа-тестирование по лотерее и наиграл где-то 250 часов еще до выхода тайтла в ранний доступ. Если вкратце, игра прекрасная. Song of Conquest построена на ДНК HoMM, но не повторяет ее формулу — это вещь в себе. И я буду наблюдать за ее долгим (надеюсь) развитием».
FredDie: «Я согласен с положительными отзывами, которые подмечают то самое ощущение HoMM и красивую презентацию, но игре нужно еще много времени на доработку. Сейчас я просто не могу ее порекомендовать. Геймплейным системам не хватает глубины, в пошаговых сражениях нет внятной стратегии, артефакты скучные. Quality-of-life моменты, вроде перенастройки клавиш управления, тоже отсутствуют. Пока что Song of Conquest не дотягивает до планки качества Heroes of Might and Magic 3, но разработчики вроде хорошие ребята. Я не жалею, что поддержал проект деньгами, и буду рад изменить свое мнение в будущем».
Kiesel: «Великолепная графика, милая музыка. Все остальное получилось так себе. Разнообразие противников, предметов, точек интереса и заклинаний очень низкое. Все находки довольно предсказуемы: я никогда не испытывал радость, отыскав что-то новое. Не поймите меня неправильно, игра не плохая — авторы действительно работали над проектом с любовью. Но на данный момент я никак не могу порекомендовать Song of Conquest. Возможно, поддержка мастерской или генератор случайных карт подтянут геймплей».