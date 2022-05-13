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2 часа назад

AMD вернула бесплатную раздачу игр для ПК

Ferra.ru

Ещё несколько лет назад AMD активно раздавала бесплатные копии свежих AAA-блокбастеров вместе с покупкой своих видеокарт. Но затем случился бум майнинга и компания отошла от данной практики.

AMD вернула бесплатную раздачу игр для ПК
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, за последнее время ажиотаж вокруг добычи криптовалюты вновь спал, а видеокарты стали покупать гораздо реже прежнего. Видимо, именно это привело к тому, что IT-гигант решил возобновить программу Raise The Game.

Что интересно, бесплатные копии будут полагаться всем покупателям линейки RX 6000, т.е. раздача коснётся даже тех, кто купит «затычку» в лице RX 6400.

Пока что сообщается о проведении акции с 10 мая по 13 августа. И хоть полный список раздаваемых проектов всё ещё неизвестна, считается, что в их числе окажутся в том числе перезапуск Saint's Row и Sniper Elite 5.

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