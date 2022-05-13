К разработке Need for Speed присоединилась еще одна студия

Студия Codemasters поможет Criterion Games с разработкой следующей части серии гоночных игр Need for Speed. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.
Согласно заявлению Codemasters, к разработке Need for Speed подразделение компании в графстве Чешир, Великобритания. Codemasters Cheshire и Criterion Games сотрудничают уже несколько месяцев, поэтому руководство Electronic Arts сформировало из них одну студию, расположенную в двух офисах.
Ранее инсайдер заявил, что в следующей части Need for Speed будут «аниме эффекты». Помимо этого, по неподтвержденным данным, местом действия новой игры станет Lake Shore City — вымышленный город, который был вдохновлен настоящим Чикаго.