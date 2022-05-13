К разработке Need for Speed присоединилась еще одна студия

Студия Codemasters поможет Criterion Games с разработкой следующей части серии гоночных игр Need for Speed. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

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Согласно заявлению Codemasters, к разработке Need for Speed подразделение компании в графстве Чешир, Великобритания. Codemasters Cheshire и Criterion Games сотрудничают уже несколько месяцев, поэтому руководство Electronic Arts сформировало из них одну студию, расположенную в двух офисах.