Владельцы консольных версий Elite Dangerous получат щедрый подарок

Если вы приобрели космическую MMO Elite Dangerous на PlayStation или Xbox, то сможете получить версию для ПК бесплатно. Это подтвердил комьюнити-менеджер Зак Кокен на официальном форуме игры. Весь накопленный прогресс также перенесется, поэтому начинать все заново не придется. Возможность оставить заявку откроется позже и станет доступна в течение ограниченного времени.

Фото: MMO13 MMO13

Данная акция связана с прекращением поддержки консольных версий Elite Dangerous. Владельцы PlayStation и Xbox, к сожалению, больше не получат нового контента, включая последнее дополнение Odyssey, но смогут продолжать играть в текущий билд. По словам авторов, работа над единой кодовой базой должна положительным образом сказаться на развитии игры в долгосрочной перспективе.