В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
2 часа назад

Владельцы консольных версий Elite Dangerous получат бесплатные копии для ПК

MMO13

Если вы приобрели космическую MMO Elite Dangerous на PlayStation или Xbox, то сможете получить версию для ПК бесплатно. Это подтвердил комьюнити-менеджер Зак Кокен на официальном форуме игры. Весь накопленный прогресс также перенесется, поэтому начинать все заново не придется. Возможность оставить заявку откроется позже и станет доступна в течение ограниченного времени.

Владельцы консольных версий Elite Dangerous получат щедрый подарок
Фото: MMO13MMO13

Данная акция связана с прекращением поддержки консольных версий Elite Dangerous. Владельцы PlayStation и Xbox, к сожалению, больше не получат нового контента, включая последнее дополнение Odyssey, но смогут продолжать играть в текущий билд. По словам авторов, работа над единой кодовой базой должна положительным образом сказаться на развитии игры в долгосрочной перспективе.

Обновление 12 для ПК-версии Elite Dangerous выйдет в этом месяце и в основном будет сосредоточено на исправлении ошибок и улучшении оптимизации. Также появится новый вариант миссии, о котором позже расскажут подробнее.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители