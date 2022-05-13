Авторы Wild Terra 2 рассказали о будущих нововведениях

Отечественная студия Juvty Worlds поделилась деталями разработки в своем блоге и рассказала, какие обновления ждут игроков в Wild Terra 2: New Lands. В ближайшем будущем искатели приключений смогут отдохнуть от бесконечных сражений и опасных вылазок, став настоящим фермером с возможностью разводить скот. Как именно это будет реализовано, авторы пока не сказали.