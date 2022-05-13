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36 минут назад

Deliver Us The Moon выйдет на новых консолях&nbsp;23 июня

Игромания.ру

Издательство Wired Productions и студия KeokeN Interactive объявили о переносе даты релиза версий Deliver Us The Moon для PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее объявленная дата 19 мая более недействительна, премьеру отложили до 23 июня.

Разработчики рассказали, что ждет Deliver Us The Moon
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В настоящее время научно-фантастический триллер Deliver Us The Moon доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC. В Steam игра получает очень положительные отзывы, её рекомендует 90% покупателей.

В игре нас ждёт роль последнего на умирающей Земле космонавта, который должен выяснить, что случилось с колонией на Луне, откуда ранее поставлялась необходимая планете энергия, и спасти человечество от неизбежного конца.

Владельцы консольных версий Deliver Us The Moon смогут бесплатно обновить свою игру после её выхода на PlayStation 5 и Xbox Series. Они получат графические улучшения, включая поддержку трассировки лучей, и сокращение времени загрузок.

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