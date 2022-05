Разработчики рассказали, что ждет Deliver Us The Moon

Издательство Wired Productions и студия KeokeN Interactive объявили о переносе даты релиза версий Deliver Us The Moon для PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее объявленная дата 19 мая более недействительна, премьеру отложили до 23 июня.

В настоящее время научно-фантастический триллер Deliver Us The Moon доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC. В Steam игра получает очень положительные отзывы, её рекомендует 90% покупателей.