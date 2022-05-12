Remedy рассказала про судьбу Alan Wake

Remedy выпустила 13-минутное видео в честь 12-летия Alan Wake — первая часть вышла 12 мая 2010 года эксклюзивно для Xbox 360. Постепенно она добралась до PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, а также в обозримом будущем появится и на Nintendo Switch. Это первый важный анонс.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вдобавок телеканал AMC, известный по сериала «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Лучше звоните Солу», приобрёл права на сериал по мотивам Alan Wake.

В-третьих, к сожалению, новостей про Alan Wake 2 придётся подождать до конца года, поскольку Remedy хочет оставить самое лучшее первое впечатление, поэтому торопиться с показом сиквела не хочется. Зато показали свежие концепты второй части.

Вдобавок Remedy показала немало интересных закулисных кадров.