На ПК можно будет бесплатно скачать две необычные игры

Epic Games обновила еженедельную раздачу игр в своём цифровом магазине. С 12 по 19 мая можно будет бесплатно забрать Jotun: Valhalla Edition и гоночную аркаду Redout: Enhanced Edition. Jotun уже раздавали в декабре 2019 года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Jotun: Valhalla Edition — рисованная экшен-адвенчура в скандинавском сеттинге. Игрокам предстоит взять на себя роль Торы, воина-викинга, которая умерла бесславной смертью и должна доказать богам, что достойна попасть в Вальхаллу. В проекте присутствуют различные уровни и боссы.

В экшене также есть специальный режим «Вальхалла». В нём игроки смогут испытать свои силы в битве с сильнейшими противниками.

Redout: Enhanced Edition представляет собой аркадную гонку, в которой предстоит проходить различные трассы на высоких скоростях. Ещё в игре есть крутой саундтрек.