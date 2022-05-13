Объявлена дата релиза ремейка Dead Space

Ремейк космического хоррора Dead Space выйдет 27 января 2023 года. Об этом студия Motive и издательство Electronic Arts сообщили во время трансляции, посвящённой художественному стилю игры.
Релиз Dead Space состоится на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Оригинальный хоррор вышел в октябре 2008-го. Ранее разработчики поделились новыми звуковыми эффектами из тайтла. Их изменили, так как фанаты были недовольны изначальными вариантами.
Помимо Dead Space, издательство Electronic Arts намерено выпустить ещё четыре игры в период с января по апрель 2023 года. В их число вошли симулятор гольфа PGA Tour, а также неназванные спортивный тайтл, партнёрский проект и крупный релиз.