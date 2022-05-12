Почему Roblox так популярна: две главных причины

Годы идут, но Roblox не стареет — одна из самых популярных free-to-play игр на планете только набирает обороты. Трудно найти подростка, который хотя бы краем уха не слышал о ней, а ребенка помладше — итого сложнее. Искушенные геймеры часто называют Roblox слишком примитивной, но это не помешало ей захватить мир. Почему она так популярна? Если вкратце, все можно объяснить двумя глобальными причинами.

Фото: Roblox Roblox

Тонны разнообразного контента

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Главный секрет успеха Roblox кроется в том, что проект нельзя назвать игрой в привычном смысле слова. Это скорее платформа, на базе которой пользователи создают собственные игры. Все необходимые для творчества инструменты находятся под рукой, тогда как сами разработчики при помощи детальных руководств активно помогают игрокам освоить нюансы — программирование, создание моделей, скрипты. Порог вхождения все-таки есть, но на фоне профессиональных инструментов для разработки он сравнительно низкий. Более того, авторы Roblox щедро поощряют пользователей: созданные внутри платформы игры можно монетизировать, чтобы получать процент от микротранзакций.

На первый взгляд можно подумать, что это безотказный способ наводнить каталог тысячами низкокачественных поделок, чьи создатели нагло пытаются вытянуть из малолетней аудитории реальные деньги. Отчасти так оно и есть — в Roblox полным-полно неиграбельного мусора, топорных копий известных тайтлов и других неприглядных вещей. В то же время, благодаря свободе творчества здесь можно отыскать немало действительно любопытных игр всех жанров, сортов и расцветок. Детективы на социальную дедукцию, ролевые игры, «песочницы», различные экшены — каталог Roblox постоянно расширяется, даже самый убежденный скептик найдет что-то на свой вкус. А как только одна игра хоть немного надоест, можно сразу же прыгнуть в какую-нибудь новую без долгих загрузок. То, что нужно для игроков младшей возрастной группы, которые могут быстро заскучать.

Доступность мультиплатформы

Другой важный момент — это ценовая политика издателя. Если не считать опциональные микротранзакции, которые открывают разные косметические предметы, Roblox бесплатна: для игры нужно лишь зарегистрировать аккаунт на официальном сайте. Более того, клиент приложения не требователен к ресурсам и доступен на ряде платформ, включая мобильные Android и iOS — для запуска не понадобится дорогой компьютер или игровая консоль.

За счет сочетания этих нюансов Roblox идеально подходит под запросы своей целевой аудитории — детей и подростков до 16 лет, которые составляют подавляющее большинство базы игроков. Далеко не все из них располагают средствами на карманные расходы, чтобы покупать платные видеоигры — мощные игровые ПК или приставки часто вообще не обсуждаются. Зато смартфон, на который можно спокойно поставить Roblox, сейчас наверняка найдется у каждого второго школьника. Зачем выпрашивать деньги и втридорога покупать Minecraft, если можно получить в тысячи раз больше контента, не потратив ни копейки?