Началась разработка чипа для PlayStation 6

Журналисты медиа ссылаются на профиль компании в LinkedIn, где появился обновленный список вакансий. Согласно официальному источнику, AMD собирается нанять инженеров, которые бы приняли участие в разработке процессора нового поколения. В описании вакансии говорится, что соискатель может оказаться в команде разработчиков графического чипа RDNA для консолей PlayStation и Xbox. По словам авторов издания, в факте поиска сотрудников для работы над новыми процессорами нет ничего удивительного, так как AMD уже готовится к созданию оборудования для консолей следующего поколения. Специалисты предположили, что созданный AMD процессор появится в игровых приставках нового поколения — например, PlayStation 6.