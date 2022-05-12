Сроки сорваны: Starfield отложили

Bethesda объявила о переносе Starfield на первую половину 2023 года, хотя ранее релиз был запланирован на 11 ноября. Одновременно с этим издатель отложил выход кооперативной Redfall.

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По словам компании, Bethesda Game Studios и Arkane делают крайне амбициозные разработки, из-за чего потребовалось больше времени на их реализацию. Жертвовать качеством и идти на компромиссы издатель не хочет, поэтому единственным выходом стал перенос релиза.

Мы хотим поблагодарить всех за ажиотаж вокруг Starfield и Redfall. Эта энергия мотивирует нас каждый день, подогревая собственный энтузиазм во время разработки.