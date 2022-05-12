«М.Видео» рассказала о способах снижения цен на компьютеры

«Заморозки» цен и возвращение промокампаний позволили снизить стоимость техники, рассказали «Игромании» в объединённой сети «М.Видео-Эльдорадо». По данным сети магазинов, цены вернулись к уровню января-февраля или даже ниже при наличии скидок.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В компании также отметили, что видеокарты представлены в небольшом ассортименте, поскольку сеть магазинов фокусируется на готовых сборках. Однако, что касается наличия компьютерной техники, то представители магазина уверили, что запасов достаточно для того, чтобы удовлетворить покупательский спрос.

В конце апреля компания вернула рассрочки и распродажи со снижением стоимости до 30%, в том числе на компьютеры, ноутбуки и устройства Apple. Тогда же в сети сообщили, что компьютеры пользовались особым, повышенным спросом.