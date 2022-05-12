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4 часа назад

«М.Видео» рассказала о способах снижения цен на компьютеры

Игромания.ру

«Заморозки» цен и возвращение промокампаний позволили снизить стоимость техники, рассказали «Игромании» в объединённой сети «М.Видео-Эльдорадо». По данным сети магазинов, цены вернулись к уровню января-февраля или даже ниже при наличии скидок.

«М.Видео» рассказала о способах снижения цен на компьютеры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В компании также отметили, что видеокарты представлены в небольшом ассортименте, поскольку сеть магазинов фокусируется на готовых сборках. Однако, что касается наличия компьютерной техники, то представители магазина уверили, что запасов достаточно для того, чтобы удовлетворить покупательский спрос.

В конце апреля компания вернула рассрочки и распродажи со снижением стоимости до 30%, в том числе на компьютеры, ноутбуки и устройства Apple. Тогда же в сети сообщили, что компьютеры пользовались особым, повышенным спросом.

На рост спроса оказали влияние нестабильный курс рубля, сложности с поставками и отказ брендов и производителей электроники от работы на российском рынке в связи с началом спецоперации.

Игры,М.Видео,
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