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6 часов назад

Главную тему Elden Ring исполнили в&nbsp;15 стилях: от дарксинта до металла

Игромания.ру

Популярный мультиинструменталист и ютубер Алекс Мукала исполнил главную тему Elden Ring в 15 различных стилях: от фламенко и ню-диско до хип-хопа, джаза и даже симфонического металла.

Главную тему Elden Ring исполнили в 15 стилях: от дарксинта до металла
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Примечательно, что аранжировки перетекают одна в другую — по словам исполнителя, идею ему подкинула лента «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

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Больше всего зрителям, судя по комментариям, пришлась по душе обработка в стиле дарксинт:

«Прошу, нам нужна полная версия дарксинта. Чистый шедевр».

«Понятия не имел о том, что вообще существует такой жанр как дарксинт. Теперь я хочу послушать его как можно больше, а затем создать свою собственную музыку».

Что же до самой игры — как следует из недавнего отчёта Bandai Namco, мировые поставки Elden Ring по состоянию на конец марта превысили отметку в 13,4 млн копий.

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