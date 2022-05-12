Главную тему Elden Ring исполнили в 15 стилях: от дарксинта до металла

Популярный мультиинструменталист и ютубер Алекс Мукала исполнил главную тему Elden Ring в 15 различных стилях: от фламенко и ню-диско до хип-хопа, джаза и даже симфонического металла.
Примечательно, что аранжировки перетекают одна в другую — по словам исполнителя, идею ему подкинула лента «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Больше всего зрителям, судя по комментариям, пришлась по душе обработка в стиле дарксинт:
«Прошу, нам нужна полная версия дарксинта. Чистый шедевр».
«Понятия не имел о том, что вообще существует такой жанр как дарксинт. Теперь я хочу послушать его как можно больше, а затем создать свою собственную музыку».
Что же до самой игры — как следует из недавнего отчёта Bandai Namco, мировые поставки Elden Ring по состоянию на конец марта превысили отметку в 13,4 млн копий.