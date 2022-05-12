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5 часов назад

Activision Blizzard просит суд отклонить иск DFEH о домогательствах

Игромания.ру

Activision Blizzard обратилась в суд с просьбой отклонить иск о сексуальных домогательствах, поданный против неё Калифорнийским департаментом справедливого найма и жилья Калифорнии (DFEH).

Activision Blizzard просит не судить за домогательства
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В заявлении компании говорится о том, что истец не провёл тщательного расследования всех якобы имевших место инцидентов и не помог с урегулированием претензий.

Вместе с тем отмечается, что DFEH запросила у Activision Blizzard официальную информацию, но затем подала иск, не дождавшись ответа. По мнению компании, все эти действия в конечном счёте нанесли ей репутационный ущерб.

Напомним, что Activision Blizzard пошла на мировую и согласилась выплатить 18 млн долларов, однако такое решение не устроило DFEH. Суд, впрочем, отклонил поданную апелляцию, однако Департамент всё ещё может обжаловать решение в апелляционном суде девятого округа США.

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