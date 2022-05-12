Activision Blizzard просит не судить за домогательства

Activision Blizzard обратилась в суд с просьбой отклонить иск о сексуальных домогательствах, поданный против неё Калифорнийским департаментом справедливого найма и жилья Калифорнии (DFEH).

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В заявлении компании говорится о том, что истец не провёл тщательного расследования всех якобы имевших место инцидентов и не помог с урегулированием претензий.

Вместе с тем отмечается, что DFEH запросила у Activision Blizzard официальную информацию, но затем подала иск, не дождавшись ответа. По мнению компании, все эти действия в конечном счёте нанесли ей репутационный ущерб.