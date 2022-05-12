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7 часов назад

Приятный перенос: Ni no Kuni: Cross Worlds получила новую дату релиза

MMO13

Netmarble и LEVEL-5 определились с точной датой выхода глобальной версии MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds. Релиз состоится 25 мая на PC и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Напомним, ранее разработчики собирались выпустить игру в начале лета, но, как оказалось, ждать придется меньше.

Приятный перенос: Ni no Kuni: Cross Worlds получила новую дату релиза
Фото: MMO13MMO13

На официальном сайте Ni no Kuni: Cross Worlds вы все еще можете пройти предварительную регистрацию, чтобы получить в награду костюм исследователя. Также при вводе кода ENTERCROSSWORLDS после запуска вы сможете обзавестись Шляпой громокота и особым титулом.

Вместе с объявлением даты релиза был опубликован саундтрек игры в стиле K-POP, расположенный ниже.

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