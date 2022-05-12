Приятный перенос: Ni no Kuni: Cross Worlds получила новую дату релиза

Netmarble и LEVEL-5 определились с точной датой выхода глобальной версии MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds. Релиз состоится 25 мая на PC и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Напомним, ранее разработчики собирались выпустить игру в начале лета, но, как оказалось, ждать придется меньше.

Фото: MMO13 MMO13

На официальном сайте Ni no Kuni: Cross Worlds вы все еще можете пройти предварительную регистрацию, чтобы получить в награду костюм исследователя. Также при вводе кода ENTERCROSSWORLDS после запуска вы сможете обзавестись Шляпой громокота и особым титулом.