Ozon назвал причины снижения цен на компьютеры и комплектующие

Различные конфигурации RTX 3060 и выше остаются самыми популярными на Ozon, рассказала пресс-служба маркетплейса в комментарии для «Игромании». При этом представители площадки отмечают, что стабилизация на рынке видеокарт и других компьютерных комплектующих продолжается.

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«Снижению цен за последние несколько недель способствовала стабилизация валютных курсов и глобальное улучшение доступности чипов на мировом рынке, которое, например, подтверждается недавним заявлением Nvidia.

Помимо этого произошла стабилизация спроса на фоне повышения доступности видеокарт на Ozon и расширенному предложению от многочисленных продавцов комплектующих на площадке». Пресс-служба Ozon

Ранее Nvidia сообщила, что видеокарты серии GeForce RTX 30 стали доступны. Их стоимость составляет от 25 до 140 тыс руб. При этом игровой компьютер с RTX 3050 обойдётся в чуть более 56 тыс руб. Журналисты «Известий» проанализировали динамику цен и выяснили, что собрать компьютер сегодня стоит ненамного дороже, чем зимой. А ценник готовой техники примерно такой же, как и пару месяцев назад.