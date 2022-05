Не сберегли: новая утечка по Need for Speed

Похоже, EA не только готовится выпустить новую большую Need for Speed , но и мобильную. В сеть утёк геймплейный отрывок новинки с несколькими подробностями.

Разработкой занимается китайские TiMi Studios (Call of Duty Mobile) и Tencent, а в качестве движка выбран Unreal Engine 4. За основу мира взяли город из Need for Speed Heat, хотя часть локаций переделали. Интерфейс также напоминает NFS Heat, однако управление машиной взяли из NFS Edge. Сейчас доступно лишь три машины — McLaren F1 и две Lamborghini — Aventador SVJR и Gallardo. К сожалению, никакой истории и блюстителей правопорядка добавлять в новинку не планируют.