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4 часа назад

WSJ: дефицит консолей Nintendo Switch и PlayStation 5 продолжится до конца 2022 года

Газета.Ru

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава и финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявили о том, что дефицит игровых приставок Switch и PlayStation продлится как минимум до конца 2022 года. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Wall Street Journal.

Sony и Nintendo раскрыли правду о дефиците своих консолей
Фото: SonySony

В то время как босс Nintendo не стал вдаваться в причины нехватки консолей, топ-менеджер Sony объяснил, что проблема проистекает из нехватки компонентов. По его словам, стабилизироваться ситуации в 2022 году не дает повторная вспышка COVID-19, которая нарушила работу многих фабрик в Шанхае.

Вместе с тем Тотоки отметил, что в 2022 году Sony надеется продать 18 млн копий PlayStation 5, что почти на 7 млн единиц больше, чем было реализовано годом ранее. Во всяком случае, по словам топ-менеджера, на данный момент у компании есть возможность приобрести объем необходимых для данного тиража комплектующих.

В свою очередь Фурукава заявил, что Nintendo ожидает продать в этом году 21 млн Switch, что на 2 млн копий меньше результата 2021 года. Вместе с тем босс Nintendo отметил, что даже этой отметки компания может не достичь из-за проблем с поставками комплектующих.

Ранее «Газета.Ru» писала о разработке в России новой модели расчета теплопроводности материалов, которая должна решить проблему перегрева в смартфонах и компьютерах.

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