У владельцев XCOM 2 отнимают DLC

14 апреля в Epic Games Store началась раздача стратегии XCOM 2. Забрать игру бесплатно смогли и пользователи из России , хотя издатель 2K Games прекратил свою деятельность в России.

Пользователи обратили внимание, что им вернули деньги за купленные DLC к самой игре. Как рассказал Денис Колбин на DTF, он решил приобрести дополнения к игре, поскольку на них была скидка. А недавно он получил сообщение от компании Xsolla о возврате денежных средств.