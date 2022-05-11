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8 часов назад

EA не вернется в Россию и Беларусь как минимум до апреля 2023 года

CyberSport.ru

Студия Electronic Arts не планирует возвращение на российский и белорусский рынки в ближайший год. Об этом стало известно из отчета компании по итогам финансового года.

EA не собирается возвращаться в Россию и Беларусь
Фото: CyberSportCyberSport

Продукты EA могут остаться недоступными для жителей России и Беларуси как минимум до 1 апреля 2023-го. Соответствующий пункт появился в разделе указаний на новый финансовый год.

Компания также сообщила о росте некоторых показателей в 2022-м. Согласно отчету, количество игроков в сети EA увеличилось на 16%, а заказы продукции достигли рекордной отметки в $7,515 млрд.

Electronic Arts приостановила продажу своих игр и внутриигрового контента на территории России и Беларуси 4 марта. Такое решение компания приняла в связи с боевыми действиями на территории Украины. Ранее по этой же причине EA убрала российские клубы и национальную сборную из FIFA 22.

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