EA не собирается возвращаться в Россию и Беларусь

Студия Electronic Arts не планирует возвращение на российский и белорусский рынки в ближайший год. Об этом стало известно из отчета компании по итогам финансового года.

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Продукты EA могут остаться недоступными для жителей России и Беларуси как минимум до 1 апреля 2023-го. Соответствующий пункт появился в разделе указаний на новый финансовый год.

Компания также сообщила о росте некоторых показателей в 2022-м. Согласно отчету, количество игроков в сети EA увеличилось на 16%, а заказы продукции достигли рекордной отметки в $7,515 млрд.