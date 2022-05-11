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6 часов назад

Премиальная подписка в Dota 2 подешевела в два раза

Чемпионат.comиещё 2

В марте пользователи обратили внимание, что из-за нестабильного курса рубля Valve подняла цены на ключи для CS:GO и сервис для Dota 2. Повышение цен произошло дважды, однако сейчас ситуация заметно улучшилась.

Valve пересчитала курс и всех удивила
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Цены на подписку Dota Plus снизились в два раза. Теперь подписка на месяц стоит не 620 рублей, а 280 рублей. Стоимость стала даже ниже, чем до повышения. Тогда месяц обходился в 310 рублей.

Новые цены на подписку для Dota 2

Вероятно, цены понизились из-за курса рубля, который приходит в норму. Также подешевели и предметы для CS:GO. Valve ситуацию никак не комментирует.

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