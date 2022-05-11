Лучшие классы Lost Ark для новичков

Выбор стартового класса в Lost Ark — непростое решение. Хотя пройти сюжетную кампанию можно любым персонажем, классовая принадлежность серьезно влияет на прочие аспекты игры: например, эндгейм-рейды и сражения против других игроков. Но какой из них лучше выбрать? Без паники! В подборке «Рамблера» — лучшие классы для освоения Lost Ark, которые подойдут начинающим игрокам.

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Лучшие классы для новичков в PvE

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Если рассуждать в целом, то классы ближнего боя и танки скорее всего покажутся более простыми тем, кто еще только привыкает к механикам Lost Ark. Воин будет хорошим вариантом для новичков: за него не очень сложно играть, плюс он может выдержать много урона, что позволит неопытным игрокам чуточку чаще совершать ошибки. Конкретно для PvE, например, отличным выбором будет берсерк благодаря его высокому урону и широкому набору атак по площади. Хотя анимации некоторых из его способностей достаточно медленные, их низкая скорость компенсируется огромной мощью, которая дополнительно увеличивается в режиме ярости.

Не любите медленных персонажей? Тогда стоит попробовать фурию — один из классов убийцы. За счет великолепной мобильности и арсенала атак дальнего боя она способна как легко контролировать группы противников, так и одолеть босса в одиночку. Уникальный навык фурии позволяет ей ненадолго принять форму демона: в обличье монстра она может применять крайне мощные атаки. Более того, дополнительное здоровье и скорость передвижения делают фурию в форме демона неожиданно крепким танком.

Наконец, если вы ищете что-то более универсальное, то есть смысл изучить дуалиста — класс женщины-монаха, вооруженный тяжелыми силовыми перчатками. Она совмещает хороший урон, неплохую скорость и понятную центральную механику: все навыки дуалиста завязаны на одну из двух шкал ресурсов. Способности, расходующие дух, восполняют запас ки-энергии — и наоборот. На фоне прочих классов принцип сравнительно простой, но это не делает дуалиста слабее: напротив, она отлично показывает себя в сражениях против орд противников.

Лучшие классы для новичков в PvP

Для тех, кто пока не уверен, какая роль на поле боя будет самой комфортной, на первых порах подойдет менестрель. Она может поддерживать товарищей по команде издалека благодаря различным баффам, вроде щитов и снижения входящего урона — уникальный лечащий навык тоже пригодится в трудную минуту. Менестрель недолго протянет в ближнем бою, но неплохо держит соперников на расстоянии при помощи эффектов контроля. Самое то для командных сражений, где союзные игроки смогут воспользоваться этим преимуществом.

Если вы собираетесь погрузиться в дуэльные битвы, то там лучше раскрывается клинок смерти — дружелюбный к новичкам, но в то же время чертовски эффектный класс убийцы. Клинок смерти неплохо сопротивляется оглушению и параличу; высокий мгновенный урон и длительные негативные эффекты помогают ей играючи добивать оппонентов. Все это, вкупе со средним запасом здоровья и хорошей мобильностью, делают клинок смерти достойным выбором для новичков.

Поклонникам дальнего боя наверняка понравится механист. Будучи медленным, оборонительным классом он не может похвастать мобильностью, однако личный щит станет полезным подспорьем в напряженных схватках. Более того, выстрелы пушки механиста способны оглушать врагов: помимо высокой защиты, этот класс также наносит огромный урон. Залог успеха здесь — грамотное позиционирование.