Slipknot заглянет в SMITE

Студия Hi-Rez анонсировала коллаборацию Smite с группой Slipknot, в рамках которой некоторые персонажи получат образы музыкантов. Кроме того, в игре появятся несколько треков коллектива. Об этом разработчики сообщили в блоге на официальном сайте.