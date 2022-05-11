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4 часа назад

В Smite пройдёт кроссовер со Slipknot

CyberSport.ru

Студия Hi-Rez анонсировала коллаборацию Smite с группой Slipknot, в рамках которой некоторые персонажи получат образы музыкантов. Кроме того, в игре появятся несколько треков коллектива. Об этом разработчики сообщили в блоге на официальном сайте.

Slipknot заглянет в SMITE
Фото: CyberSportCyberSport

Скины из кроссовера Smite и Slipknot: Poseidon: Сид Уилсон; Кори Тейлор; Крейг Джонс; Chaac: Джим Рут; Алессандро Вентурелла; Мик Томсон; Raijin: Майкл Пфафф; Джей Вайнберг; Шон Крейен.

Ранее Smite попала в топ-15 самых влиятельных киберспортивных дисциплин. Ключевыми тайтлами в индустрии эксперты назвали CS:GO, Fortnite и League of Legends, а Dota 2 заняла восьмое место в рейтинге.

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