Slipknot заглянет в SMITE

Студия Hi-Rez анонсировала коллаборацию Smite с группой Slipknot, в рамках которой некоторые персонажи получат образы музыкантов. Кроме того, в игре появятся несколько треков коллектива. Об этом разработчики сообщили в блоге на официальном сайте.
Скины из кроссовера Smite и Slipknot: Poseidon: Сид Уилсон; Кори Тейлор; Крейг Джонс; Chaac: Джим Рут; Алессандро Вентурелла; Мик Томсон; Raijin: Майкл Пфафф; Джей Вайнберг; Шон Крейен.
Ранее Smite попала в топ-15 самых влиятельных киберспортивных дисциплин. Ключевыми тайтлами в индустрии эксперты назвали CS:GO, Fortnite и League of Legends, а Dota 2 заняла восьмое место в рейтинге.