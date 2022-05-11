Директор Mass Effect признал Шепарда ошибкой

Недавно на сайте магазина BioWare появилось упоминание возвращения Коммандера Шепарда в новой Mass Effect, которое в итоге оказалось ошибкой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Об этом сообщалось в описании литографии постера грядущей части серии, где изначально говорилось следующее:Последняя миссия Шепарда может и остановила угрозу Жнецов, но ценой больших потерь, включая и Землю. И пока Шепард с выжившими вынуждены разбираться с последствиями, фанаты продолжают гадать о том, что будет дальше.

Позже текст был изменён на более нейтральный, а упоминание Шепарда пропало вовсе — фанаты даже начали спекулировать по этому поводу, однако в дело вмешался директор проекта Майкл Гэмбл.

По его словам, за описание отвечали люди, которые занимаются исключительно магазином и не знакомы с грядущей игрой. Пост он сопроводил «смайликом», в котором некоторые заподозрили намёк, что про Шепарда вовсе не забыли.