EA не будет выпускать игры серии FIFA

Electronic Arts и FIFA прекращают сотрудничество, а значит выходящая в этом году FIFA 23, как и сообщали журналисты ранее, будет [пока что] последней игрой EA под таким наименованием.Американская компания объявила, что с 2023 года её футбольные симуляторы будут выходить под брендом EA SPORTS FC.