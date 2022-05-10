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2 часа назад

Футбольные симуляторы EA с 2023 года будут называться EA SPORTS FC

Игромания.руиещё 6

Electronic Arts и FIFA прекращают сотрудничество, а значит выходящая в этом году FIFA 23, как и сообщали журналисты ранее, будет [пока что] последней игрой EA под таким наименованием.Американская компания объявила, что с 2023 года её футбольные симуляторы будут выходить под брендом EA SPORTS FC.

EA не будет выпускать игры серии FIFA
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Всё, что вам нравится в наших играх, станет частью EA SPORTS FC — те же потрясающие впечатления, режимы, лиги, турниры, клубы и спортсмены. Ultimate Team, режим карьеры, Pro Clubs и VOLTA Football — все это будет там.

Ну а пока, в этом году, планируют выпустить FIFA 23, которую намереваются сделать «лучшей из когда-либо существовавших» игр серии «с большим количеством функций, режимов игры, контента чемпионата мира, клубов, лиг, соревнований и игроков, чем любая предыдущая игра FIFA».

Что касается EA SPORTS FC, компания обещает поделиться новостями о будущем своих футбольных симуляторов летом 2023 года.

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