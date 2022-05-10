EA не будет выпускать игры серии FIFA

Electronic Arts и FIFA прекращают сотрудничество, а значит выходящая в этом году FIFA 23, как и сообщали журналисты ранее, будет [пока что] последней игрой EA под таким наименованием.Американская компания объявила, что с 2023 года её футбольные симуляторы будут выходить под брендом EA SPORTS FC.
Всё, что вам нравится в наших играх, станет частью EA SPORTS FC — те же потрясающие впечатления, режимы, лиги, турниры, клубы и спортсмены. Ultimate Team, режим карьеры, Pro Clubs и VOLTA Football — все это будет там.
Ну а пока, в этом году, планируют выпустить FIFA 23, которую намереваются сделать «лучшей из когда-либо существовавших» игр серии «с большим количеством функций, режимов игры, контента чемпионата мира, клубов, лиг, соревнований и игроков, чем любая предыдущая игра FIFA».
Что касается EA SPORTS FC, компания обещает поделиться новостями о будущем своих футбольных симуляторов летом 2023 года.