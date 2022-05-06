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1 час назад

В Сеть утекли цены на будущие видеокарты Intel

Мария Иванова

Как утверждают источники внутри Intel, в середине лета компания наконец выпустит линейку дискретных видеокарт собственного производства. Релиз якобы пройдет в несколько этапов: в нынешнем квартале на рынок попадут модели A750 и A580. Через несколько недель после них в продажу поступит младшая А3800. Информации о флагманском ускорителе A780 пока нет — известно только то, что он появится позже.

В Сеть утекли цены на будущие видеокарты Intel
Фото: РамблерРамблер

Intel рассчитывает, что новинки составят конкуренцию популярным устройствам от Nvidia. Модель A750 за $350 должна стать альтернативой GeForce RTX 3060; А580 за $280 призвана заменить GeForce RTX 3050; наконец, младшая A380 за $150 — эквивалент GeForce GTX 1650.

Аналитики считают, что ценовая политика производителя вызывает вопросы на фоне предложений конкурентов. Несмотря на многочисленные слухи о проблемах чипов Intel, компания завышает цены, хотя на рынке есть более выгодные альтернативы. Например, Radeon RX 6400 гораздо мощнее GTX 1650 и A380, однако стоит всего на $10 дороже. Помимо этого, ранее пользователи неоднократно жаловались на низкое качество графических драйверов Intel, которые ощутимо снижали производительность.

Игры,Intel,
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