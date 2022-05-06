В Сеть утекли цены на будущие видеокарты Intel

Как утверждают источники внутри Intel, в середине лета компания наконец выпустит линейку дискретных видеокарт собственного производства. Релиз якобы пройдет в несколько этапов: в нынешнем квартале на рынок попадут модели A750 и A580. Через несколько недель после них в продажу поступит младшая А3800. Информации о флагманском ускорителе A780 пока нет — известно только то, что он появится позже.

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Intel рассчитывает, что новинки составят конкуренцию популярным устройствам от Nvidia. Модель A750 за $350 должна стать альтернативой GeForce RTX 3060; А580 за $280 призвана заменить GeForce RTX 3050; наконец, младшая A380 за $150 — эквивалент GeForce GTX 1650.