Как играть в Roblox на ПК

Roblox — крайне популярная сетевая «песочница», которая каждый год привлекает все больше пользователей. На платформе игры геймеры создают активности самых разных жанров, от полноценных ролевых игр до шутеров и гонок. Рассказываем, как поставить Roblox на персональный компьютер и смартфон.

Фото: Roblox Corporation Roblox Corporation

Как установить Roblox на компьютер

ПК-версия Roblox запускается через страницу в браузере (Chrome, Firefox или Microsoft Edge). Сам по себе процесс установки элементарный: для игры вам понадобится лишь зарегистрировать аккаунт на официальном сайте, вписав дату рождения, имя пользователя и пароль (указывать адрес почты и пол не обязательно).

Войдите в учетную запись на сайте Roblox.

После этого на экране появится список доступных игр — можете нажать на любую.

На открывшейся странице нажмите на большую зеленую кнопку.

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Через несколько секунд браузер начнет загрузку файла.

Когда файл загрузится, установите его.

После этого можно вернуться на страничку игры и вновь нажать на зеленую кнопку, чтобы запустить Roblox.

Если игра вдруг не будет работать, попробуйте перезагрузить компьютер, очистить кэш браузера и проверить настройки файерволла или антивируса.

Как установить Roblox Studio на компьютер

Для создания собственных игр на платформе вам понадобится Roblox Studio — специальный клиент для редактирования пользовательского контента. Он так же загружается через браузер, но процедура немного отличается.

Войдите в учетную запись на сайте Roblox.

После этого на экране появится список доступных игр — выберите пункт Create из списка сверху.

На открывшейся странице нажмите на Start Creating.

Скриншот

Через несколько секунд браузер начнет загрузку файла.

Когда файл загрузится, установите его.

Приложение Roblox Studio запустится автоматически — еще раз введите данные учетной записи.

Как установить Roblox на iOS и Android