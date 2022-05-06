Как играть в Roblox на ПК

Roblox — крайне популярная сетевая «песочница», которая каждый год привлекает все больше пользователей. На платформе игры геймеры создают активности самых разных жанров, от полноценных ролевых игр до шутеров и гонок. Рассказываем, как поставить Roblox на персональный компьютер и смартфон.
ПК-версия Roblox запускается через страницу в браузере (Chrome, Firefox или Microsoft Edge). Сам по себе процесс установки элементарный: для игры вам понадобится лишь зарегистрировать аккаунт на официальном сайте, вписав дату рождения, имя пользователя и пароль (указывать адрес почты и пол не обязательно).
Если игра вдруг не будет работать, попробуйте перезагрузить компьютер, очистить кэш браузера и проверить настройки файерволла или антивируса.
Для создания собственных игр на платформе вам понадобится Roblox Studio — специальный клиент для редактирования пользовательского контента. Он так же загружается через браузер, но процедура немного отличается.
Здесь не нужна подробная инструкция. Просто зайдите в Google Play или App Store и скачайте официальный клиент Roblox. Но будьте внимательны — мошенники часто пытаются выдать вредоносные программы за популярные приложения. Вам нужно Roblox от Roblox Corporation, а не от других разработчиков.