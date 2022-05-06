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1 час назад

Как играть в Roblox на ПК

Мария Иванова

Roblox — крайне популярная сетевая «песочница», которая каждый год привлекает все больше пользователей. На платформе игры геймеры создают активности самых разных жанров, от полноценных ролевых игр до шутеров и гонок. Рассказываем, как поставить Roblox на персональный компьютер и смартфон.

Как играть в Roblox на ПК
Фото: Roblox CorporationRoblox Corporation

Как установить Roblox на компьютер

ПК-версия Roblox запускается через страницу в браузере (Chrome, Firefox или Microsoft Edge). Сам по себе процесс установки элементарный: для игры вам понадобится лишь зарегистрировать аккаунт на официальном сайте, вписав дату рождения, имя пользователя и пароль (указывать адрес почты и пол не обязательно).

  • Войдите в учетную запись на сайте Roblox.
  • После этого на экране появится список доступных игр — можете нажать на любую.
  • На открывшейся странице нажмите на большую зеленую кнопку.
Скриншот
  • Через несколько секунд браузер начнет загрузку файла.
  • Когда файл загрузится, установите его.
  • После этого можно вернуться на страничку игры и вновь нажать на зеленую кнопку, чтобы запустить Roblox.

Если игра вдруг не будет работать, попробуйте перезагрузить компьютер, очистить кэш браузера и проверить настройки файерволла или антивируса.

Как установить Roblox Studio на компьютер

Для создания собственных игр на платформе вам понадобится Roblox Studio — специальный клиент для редактирования пользовательского контента. Он так же загружается через браузер, но процедура немного отличается.

  • Войдите в учетную запись на сайте Roblox.
  • После этого на экране появится список доступных игр — выберите пункт Create из списка сверху.
  • На открывшейся странице нажмите на Start Creating.
Скриншот
  • Через несколько секунд браузер начнет загрузку файла.
  • Когда файл загрузится, установите его.
  • Приложение Roblox Studio запустится автоматически — еще раз введите данные учетной записи.

Как установить Roblox на iOS и Android

Здесь не нужна подробная инструкция. Просто зайдите в Google Play или App Store и скачайте официальный клиент Roblox. Но будьте внимательны — мошенники часто пытаются выдать вредоносные программы за популярные приложения. Вам нужно Roblox от Roblox Corporation, а не от других разработчиков.

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