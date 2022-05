Activision Blizzard рассказала, над какой игрой работает почти треть сотрудников

Получается, что Call of Duty для Activision Blizzard в приоритете, раз компания «сгрузила» серию на почти что половину девелоперов. В доказательство этому можно вспомнить ещё и историю с Toys For Bob — после выпуска Crash Bandicoot 4: It's About Time студии поручили оказывать помощь разработчикам Call of Duty.