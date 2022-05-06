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1 час назад

Activision Blizzard рассказала, над какой игрой работает почти треть сотрудников

Игромания.ру

Журналисты обратили внимание, что в недавнем отчёте Activision Blizzard говорилось о том, что над серией Call of Duty трудятся свыше 3000 человек. Это, соответственно, порядка 31% от общего числа сотрудников, коих в компании 9800. При этом разработчиков среди них — 6800 человек.

Activision Blizzard рассказала, над какой игрой работает почти треть сотрудников
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Получается, что Call of Duty для Activision Blizzard в приоритете, раз компания «сгрузила» серию на почти что половину девелоперов. В доказательство этому можно вспомнить ещё и историю с Toys For Bob — после выпуска Crash Bandicoot 4: It's About Time студии поручили оказывать помощь разработчикам Call of Duty.

К слову, на днях компания признала, что Vanguard не оправдала ожиданий аудитории из-за надоевшего сеттинга Второй мировой войны и отсутствия инноваций. Если верить Activision Blizzard — грядущей Modern Warfare 2 последних не занимать, и вообще нас ждёт самая грандиозная часть за всю историю серии.

По данным Тома Хендерсона, игру представят в начале июня, а пока у нас есть разве что логотип, небольшой тизер и целый ворох слухов и сплетен о содержании будущей игры.

Игры,Том Хендерсон,
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