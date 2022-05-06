За золотую Nintendo Wii, созданную для королевы Великобритании, хотят миллионы

Владелец покрытой 24-каратным золотом консоли Nintendo Wii, которую изготовили в подарок британской королевской семье, выставил устройство на аукцион. Об этом сообщил портал Kotaku.

Фото: CyberSport CyberSport

Золотую Nintendo Wii сделали по заказу издательства THQ. Компания планировала вручить консоль Елизавете II в рамках рекламной кампании сборника игр Big Family Games, однако королева Великобритании отказалась от подарка. После этого устройство попало в руки коллекционеров.

Текущий владелец консоли собирался продать её ещё в 2021 году, чтобы купить жильё. Тогда он выставил её на eBay за £216 тыс. (₽18 млн). Лот собрал более 700 ставок, однако во время торгов руководство площадки изменило правила. Цену товаров стали привязывать к истории продаж аккаунта, поэтому обычные, редко торгующие пользователи потеряли возможность продавать чрезмерно дорогие предметы.