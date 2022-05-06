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1 час назад

За золотую Nintendo Wii, созданную для королевы Великобритании, хотят миллионы

CyberSport.ru

Владелец покрытой 24-каратным золотом консоли Nintendo Wii, которую изготовили в подарок британской королевской семье, выставил устройство на аукцион. Об этом сообщил портал Kotaku.

За золотую Nintendo Wii, созданную для королевы Великобритании, хотят миллионы
Фото: CyberSportCyberSport

Золотую Nintendo Wii сделали по заказу издательства THQ. Компания планировала вручить консоль Елизавете II в рамках рекламной кампании сборника игр Big Family Games, однако королева Великобритании отказалась от подарка. После этого устройство попало в руки коллекционеров.

Текущий владелец консоли собирался продать её ещё в 2021 году, чтобы купить жильё. Тогда он выставил её на eBay за £216 тыс. (₽18 млн). Лот собрал более 700 ставок, однако во время торгов руководство площадки изменило правила. Цену товаров стали привязывать к истории продаж аккаунта, поэтому обычные, редко торгующие пользователи потеряли возможность продавать чрезмерно дорогие предметы.

В итоге собственник решил обратиться в аукционный дом Goldin и выставить золотую Nintendo Wii на его торгах. На момент публикации материала последняя ставка составляет $2 тыс. (₽134 тыс.). Торги продлятся до 22 мая.

Игры,Елизавета II,eBay,
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