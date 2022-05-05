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22 минуты назад

Steam назвал самые популярные видеокарты среди геймеров

Мария Иванова

Согласно апрельской статистике цифрового магазина Steam, самыми популярными видеокартами среди пользователей платформы оказались бюджетные варианты, давно вышедшие из производства.

Steam назвал самые популярные видеокарты среди геймеров
Фото: Яндекс МаркетЯндекс Маркет

Десятка лидеров списка целиком занята видеокартами NVIDIA. На первой строчке топа расположилась GeForce GTX 1060 — ее официально убрали из производства в 2019 году. На втором месте по популярности GeForce 1650, на третьем — GeForce GTX 1050 Ti. Из более современных графических ускорителей в топе представлена только GeForce GTX 3060: обычная и в версии для ноутбуков. В целом, доля NVIDIA согласно Steam составляет 75,85%, тогда как AMD занимает 15,05%.

Отчет также содержит информацию о других комплектующих. Так, самой популярной операционной системой среди пользователей Steam остается Windows 10. Большинство геймеров владеют жесткими дисками емкостью в 1 ТБ, а средний объем оперативной памяти ПК составляет 8 ГБ.

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