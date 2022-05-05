Steam назвал самые популярные видеокарты среди геймеров

Десятка лидеров списка целиком занята видеокартами NVIDIA. На первой строчке топа расположилась GeForce GTX 1060 — ее официально убрали из производства в 2019 году. На втором месте по популярности GeForce 1650, на третьем — GeForce GTX 1050 Ti. Из более современных графических ускорителей в топе представлена только GeForce GTX 3060: обычная и в версии для ноутбуков. В целом, доля NVIDIA согласно Steam составляет 75,85%, тогда как AMD занимает 15,05%.