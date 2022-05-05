Появились первые подробности о сиквеле The Forest

На странице можно прочитать описание и узнать о различных фишках игры. Также можно взглянуть на скриншоты, однако свежих кадров среди них нет — все скриншоты уже показывали ранее. Предзаказ пока сделать нельзя, зато есть возможность добавить тайтл в список желаемого.