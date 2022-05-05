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58 минут назад

В Steam появилась страница сиквела The Forest

Чемпионат.com

Создатели сурвайвал-хоррора The Forest из студии Endnight Games наконец-то добавили в Steam страницу продолжения проекта, Sons Of The Forest.

Появились первые подробности о сиквеле The Forest
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На странице можно прочитать описание и узнать о различных фишках игры. Также можно взглянуть на скриншоты, однако свежих кадров среди них нет — все скриншоты уже показывали ранее. Предзаказ пока сделать нельзя, зато есть возможность добавить тайтл в список желаемого.

Sons of The Forest — продолжение The Forest. Это известный сурвайвал-хоррор, который стал одним из самых популярных в своём жанре. Также об игре известно по мемам, в которых высмеивается откровенно плохая техническая сторона игры.

Sonf of The Forest заявлена к выходу только на ПК в октябре 2022 года.

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