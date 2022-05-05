Всем владельцам Dying Light сделают приятный подарок

5 мая разработчики Dying Light и Dying Light 2 из студии Techland сообщили о довольно щедром подарке. Все владельцы оригинальной Dying Light получат бесплатно платные дополнения.

В их число войдёт набор Ultimate Survivor Bundle с новыми предметами и скинами, расширение The Bozak Horde с новой локацией и испытаниями, а также крупное дополнение под названием The Following. Оно продолжает сюжет оригинала и позволит игрокам покататься на багги. Также можно будет узнать дальнейшую судьбу протагониста Крейна.