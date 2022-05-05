Игроки снова критикуют Blizzard

Поклонники вселенной Warcraft остались недовольны анонсом Warcraft Arclight Rumble — мобильной стратегии, которую Blizzard Entertainment представила 3 мая. Игроки оставили десятки тысяч дизлайков под роликами об игре и сотни гневных комментариев в адрес компании.

3 мая Blizzard представила два ролика по Warcraft Arclight Rumble — кинематографический трейлер с анонсом игры, а также отдельное видео с элементами геймплея. Каждый набрал по 3-4 тыс. лайков и в десять раз больше дизлайков (по умолчанию они скрыты, но их число можно узнать с помощью специального расширения для браузера).

Несмотря на преобладание дизлайков, компания не стала отключать комментарии к роликам. Там пользователи активно критиковали Blizzard и игру, называя её «недостойным потомком эпических стратегий», «приложением для выкачивания денег», «pay-to-win мусоркой » и т. д. Некоторые иронично отметили, что «убийцей WoW неожиданно стала сама Blizzard».

В комментариях раскритиковали не только концепцию Warcraft Arclight Rumble, но и сам внешний вид игры. Пользователям не понравился «пластмассовый» дизайн персонажей, а также неудачный монтаж видео с геймплеем, где каждой механике уделяется всего несколько секунд. Из-за этого у игроков фактически нет возможности понять, что происходит на экране и как всё работает.