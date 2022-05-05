Авторы HITMAN III рассказали о майских новинках

Создатели HITMAN III поделились дальнейшими планами по поддержке игры, в частности рассказав про майские обновления.

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Впрочем, первым делом они отметили, что им пришлось перенести режим «Фрилансер», призванный каким-то образом стать новым шагом в эволюции мира игры, расширив пределы основной кампании и добавив собственную базу.

Авторы уже протестировали режим в закрытом формате, получив положительные отзывы, однако им потребовалось больше времени для его доработки. Ориентировочно новинка выйдет во второй половине этого года.

А в мае пользователей ждут три неуловимые цели, три дополнительных контракта, костюм Жёлтого кролика, тематическое событие, новое оружие и патч — релиз последнего должен был состояться в апреле, но его перенесли на 24 мая. В него включат поддержку технологии трассировки лучей для PC.