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1 час назад

Авторы HITMAN III рассказали о майских новинках

Игромания.ру

Создатели HITMAN III поделились дальнейшими планами по поддержке игры, в частности рассказав про майские обновления.

Авторы HITMAN III рассказали о майских новинках
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Впрочем, первым делом они отметили, что им пришлось перенести режим «Фрилансер», призванный каким-то образом стать новым шагом в эволюции мира игры, расширив пределы основной кампании и добавив собственную базу.

Авторы уже протестировали режим в закрытом формате, получив положительные отзывы, однако им потребовалось больше времени для его доработки. Ориентировочно новинка выйдет во второй половине этого года.

А в мае пользователей ждут три неуловимые цели, три дополнительных контракта, костюм Жёлтого кролика, тематическое событие, новое оружие и патч — релиз последнего должен был состояться в апреле, но его перенесли на 24 мая. В него включат поддержку технологии трассировки лучей для PC.

При этом дополнительная карта с островом, представленная в прошлом январе, появится в июле — причём основное действие на ней развернётся до событий основной игры.

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