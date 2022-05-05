В Сеть слили содержание нового боевого пропуска Apex Legends

Во вторник в Apex Legends стартует сезон «Спасители», где игроков ждут новая легенда Ньюкасл, изменения Места бури, новый боевой пропуск и перезагрузка рейтингов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

К несчастью создателей, информация о содержании боевого пропуска утекла в сеть раньше благодаря стараниям датамайнера AG420. В ролике можно наблюдать массу новой косметики, легендарные скины для Фьюза и Бладхаунд и много чего ещё.Что же до перезагрузки рейтингов, то о ней довольно подробно рассказали сами разработчики. Одно из главных изменений — теперь убийство соперника приносит очки всем членам команды, однако сумма была уменьшена.

Время, в течение которого можно помочь соратникам, увеличено с 10 секунд до 15. Кроме того, отныне таймер обновляется после возрождения игрока. Вместе с тем была повышена стоимость перехода в следующий дивизион.