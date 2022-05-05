Пять самых сложных боссов Elden Ring

Всего за несколько месяцев после релиза Elden Ring уже прослыла одной из самых сложных игр в портфолио FromSoftware. Как показывает история, сообщество реагирует так почти на каждый проект студии, но в этот раз глупо отрицать, что авторы действительно сменили взгляд на сложность — он стал более изощренным, местами даже бесчестным. В подборке «Рамблера» — пять боссов Elden Ring, которые заставят любого игрока попотеть.

Фото: BANDAI NAMCO BANDAI NAMCO

Если вы еще не прошли игру, но собираетесь, то предупреждаем — весь текст состоит из спойлеров!

Видео дня

Маргит, Ужасное Знамение

Страж Замка Грозовой Завесы — первая серьезная преграда на пути большинства игроков, проходящих Elden Ring. Маргит бросает вызов не только новичкам, никогда не видевшим творчество FromSoftware, но и опытным ветеранам soulsborne: длинные, непредсказуемые серии атак и постоянно меняющиеся тайминги не позволяют прочесть действия монстра на сто процентов. Он как никто другой демонстрирует очевидную разницу между боссами предыдущих игр серии и антагонистами Elden Ring — они гораздо хитрее, чем когда-либо прежде. Наконец, Маргит недвусмысленно намекает, что, если какая-то схватка оказалась слишком сложной, есть смысл исследовать открытый мир и вернуться позже, набравшись сил.

Скриншот

Двое из божественной кожи

Из всех сюжетных битв Elden Ring сражение против Двоих из божественной кожи вызвало, пожалуй, самую противоречивую реакцию среди игроков. Объединив двух самостоятельных (но связанных сюжетом) боссов в одно испытание авторы создали невероятно выматывающий марафон на выносливость. Двое прикрывают друг друга, активно мешают игроку лечиться и всегда держатся вместе, оставляя лишь редкие окна для контратаки. Соло-игроки, которые из принципа не пользовались призывом союзников, застревали на этой битве на долгие часы — как и те, кто предпочитает медлительные силовые билды. Даже драконоборец Орнштейн и палач Смоуг из первой Dark Souls не так сильно трепали нервы.

Скриншот

Маликет Черный Клинок

Последнее препятствие перед финишной прямой игры и хранитель руны Предначертанной смерти. Маликет Черный Клинок — это кошмарная версия рыцаря Арториаса, одного из самых запоминающихся противников оригинальной Dark Souls. Несмотря на свой исполинский рост, зверочеловек поразительно ловок: длинные цепочки акробатических пируэтов заставляют внимательно подбирать момент для контратаки. Более того, проклятый меч Маликета сокращает максимальный объем здоровья игрока при каждом пропущенном ударе — большой запас целебных фляжек здесь не слишком поможет.

Скриншот

Радан Бич Звезд

Когда вышел первый трейлер Elden Ring, где генерал Радан бился против таинственной рыжеволосой валькирии, геймеры заочно признали его главным злодеем. Однако после выхода игры сообщество довольно быстро сменило гнев на милость: оказывается, Радан Бич Звезд все это время был одним из немногих положительных героев игры. Да и сражение по меркам серии обставлено необычно, как некое подобие рейда в MMORPG. Огромная арена, множество ИИ-союзников для призыва, впечатляющие декорации… Правда, даже при поддержке фантомов одолеть падшего военачальника будет очень непросто. Издали Радан осыпает игрока градом тяжелых стрел, а в ближнем бою орудует парой гигантских клинков и манипулирует самой гравитацией.

Скриншот

Маления, Клинок Микеллы

Маления просто обречена войти в историю как один из сложнейших боссов в истории видеоигр, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, валькирия ждет игрока в опциональной, тщательно спрятанной локации, куда действительно тяжело попасть без подсказок: в поисках ключа придется сразить еще нескольких сложных противников. Во-вторых, Маления создана специально для того, чтобы проверить на прочность навыки самых закаленных поклонников жанра — и даже они не всегда справляются. Богиня красной гнили ослепительно быстрая; она восстанавливает здоровье при каждой атаке, попавшей в цель. От ее коронного приема — «Водного танца» — практически невозможно спастись невредимым. Зато наградой за столь трудную победу станет одна из лучших катан в Elden Ring и достижение, которым может похвастать далеко не каждый знаток soulsborne.