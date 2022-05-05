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1 час назад

Руководство Ubisoft рассказало о планах по продаже компании

CyberSport.ru

Глава Ubisoft Ив Гиймо и его родственники, основавшие издательство, не собираются продавать компанию. Об этом сообщил портал Dealreporter со ссылкой на собственные источники.

Руководство Ubisoft рассказало о планах по продаже компании
Фото: CyberSportCyberSport

По информации журналистов, семейство Гиймо планирует заключить сделку с частной инвестиционной компанией, чтобы приобрести больше акций и защититься от поглощения. На момент публикации материала доля Гиймо в Ubisoft составляет 15,9%, им также принадлежат 22,3% голосующих акций.

Ранее в сети появились слухи, что сразу несколько компаний рассматривают возможность покупки Ubisoft. Среди них американские Blackstone Inc. и Kohlberg Kravis Roberts. Как отмечают источники журналистов, пока фирмы лишь рассматривают различные варианты и не делают открытых предложений о приобретении.

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