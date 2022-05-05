Руководство Ubisoft рассказало о планах по продаже компании

Глава Ubisoft Ив Гиймо и его родственники, основавшие издательство, не собираются продавать компанию. Об этом сообщил портал Dealreporter со ссылкой на собственные источники.

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По информации журналистов, семейство Гиймо планирует заключить сделку с частной инвестиционной компанией, чтобы приобрести больше акций и защититься от поглощения. На момент публикации материала доля Гиймо в Ubisoft составляет 15,9%, им также принадлежат 22,3% голосующих акций.