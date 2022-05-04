В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
31 минуту назад

«За Фродо!»: Elden Ring совместили с «Властелином колец»

Игромания.ру

СМИ обратили внимание на ряд фанатских работ для Elden Ring, которые позволяют «разнообразить» прохождение, сыграв за популярных персонажей других вселенных.

«За Фродо!»: Elden Ring совместили с «Властелином колец»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К примеру, ещё в апреле авторы под никами drs2 и Xelerate создали мод, позволяющий заменить броню на знаменитый костюм Дарта Вейдера. А если совместить его с модом на световые мечи, то создаётся полное ощущение, что повелитель Ситхов лично сражается с боссами и врагами.

Впрочем, гораздо более свежей новинкой оказался ролик автора PickleLover, в котором он воссоздал отдельные сцены из «Властелина колец» при участии хоббитов Фродо и Сэма. Для этого он переодел персонажей Elden Ring и выдал им соответствующее вооружение.

Кроме того, автор Youtube-канала eli_handle_b․wav, интегрирующий персонажей фильмов в видеоигры, недавно переместил Арагорна из Средиземья в тот же мрачный мир FromSoftware. Знаменитый герой «читает сообщения» игроков, вступает в сражение с супостатами и изучает различные локации.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители