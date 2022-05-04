«За Фродо!»: Elden Ring совместили с «Властелином колец»

СМИ обратили внимание на ряд фанатских работ для Elden Ring, которые позволяют «разнообразить» прохождение, сыграв за популярных персонажей других вселенных.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

К примеру, ещё в апреле авторы под никами drs2 и Xelerate создали мод, позволяющий заменить броню на знаменитый костюм Дарта Вейдера. А если совместить его с модом на световые мечи, то создаётся полное ощущение, что повелитель Ситхов лично сражается с боссами и врагами.

Впрочем, гораздо более свежей новинкой оказался ролик автора PickleLover, в котором он воссоздал отдельные сцены из «Властелина колец» при участии хоббитов Фродо и Сэма. Для этого он переодел персонажей Elden Ring и выдал им соответствующее вооружение.