«За Фродо!»: Elden Ring совместили с «Властелином колец»

СМИ обратили внимание на ряд фанатских работ для Elden Ring, которые позволяют «разнообразить» прохождение, сыграв за популярных персонажей других вселенных.
К примеру, ещё в апреле авторы под никами drs2 и Xelerate создали мод, позволяющий заменить броню на знаменитый костюм Дарта Вейдера. А если совместить его с модом на световые мечи, то создаётся полное ощущение, что повелитель Ситхов лично сражается с боссами и врагами.
Впрочем, гораздо более свежей новинкой оказался ролик автора PickleLover, в котором он воссоздал отдельные сцены из «Властелина колец» при участии хоббитов Фродо и Сэма. Для этого он переодел персонажей Elden Ring и выдал им соответствующее вооружение.
Кроме того, автор Youtube-канала eli_handle_b․wav, интегрирующий персонажей фильмов в видеоигры, недавно переместил Арагорна из Средиземья в тот же мрачный мир FromSoftware. Знаменитый герой «читает сообщения» игроков, вступает в сражение с супостатами и изучает различные локации.