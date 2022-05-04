Nintendo of America обвинили в плохом отношении к сотрудникам

Мало какая крупная игровая компания в наше время обходится без обвинений в харассменте, малой оплате и прочих неприятных вещах.

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Настал черёд Nintendo — издание IGN на правах сохранения анонимности поговорило с рядом сотрудников американского подразделения компании, работающих по контракту и пожаловавшихся на плохое отношение к себе.

В частности, Nintendo of America вменяют нежелание зачислять большую часть работников в штат, хотя те, по их словам, работают чуть ли не на износ. Поскольку переход на полную ставку гарантирует не только льготы и большую заработную плату, но и карьерный рост, подавляющее большинство уходит, не проработав и года.

Одна из сотрудниц, проходившая собеседование о переводе в штат, была вынуждена уехать домой из-за смерти родственника — впоследствии её упрекнули в «проблемах с посещаемостью».Ещё одним неприятным событием послужило закрытие офиса в Редвуд-Сити. Довольно большому проценту сотрудников, трудившихся дома, тогда был выдвинут ультиматум — перебраться в Вашингтон, где располагается американский офис, или же искать себе другую работу.

Реджи Фис-Эме, руководивший Nintendo of America с 2006 по 2019 годы, в комментарии IGN отметил, что во времена его правления компания регулярно нанимала людей на штатные должности.

«Это совсем не та культура, которую я оставил после себя, покинув Nintendo».

Отметим, что материал IGN по смыслу схож с вышедшей чуть ранее статьёй Kotaku, в которой описывались ровно те же проблемы. Тогда же упоминалась и жалоба одного из сотрудников в Национальное управление по трудовым отношениям (NLRB) — якобы его уволили после того, как он поднял тему профсоюзов на собрании.