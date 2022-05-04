Cyberpunk 2077 попал под санкции

Юлия Горохова, подарившая свой голос женской версии Ви в Cyberpunk 2077, сообщила о том, что не будет участвовать в озвучке грядущего дополнения:

Фото: Игромания Игромания

«Здравствуйте, мои милые друзья) Я к вам с новостями) Больше стрима Киберпанк 2077 не будет) и длс в нашем исполнении тоже) так что, спасибо вам большое за ваше внимание, любовь и поддержку! Надеюсь, встретимся на каком-нибудь ещё проекте».

Учитывая размытость формулировок, до конца непонятно, о чём конкретно шла речь. Возможно, о том, что актрисе нашли замену, но, скорее всего, CDPR просто решила отказаться от дубляжа на русский. В последний раз студия высказывалась на эту тему в начале прошлого месяца — тогда окончательного решения принято не было.

Любопытно и то, что коллега Гороховой, актёр Егор Васильев, также отметил, что студия пока не делала никаких официальных заявлений.