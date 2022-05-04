Ubisoft решила переделать скандальный ремейк

Многострадальный ремейк «Принца Персии: Пески времени», который первоначально планировали выпустить ещё в начале прошлого года, отошёл в руки Ubisoft Montreal — студии, ответственной за оригинал образца 2003 года.

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Причину решения компания не огласила, но отметила, что сейчас команда оценивает масштаб работы, поскольку монреальское отделение будет отталкиваться от наработок коллег.Цель разработчиков — предоставить фанатам оригинала наилучший опыт. При этом в обращении фигурирует фраза «когда игра будет готова» — похоже, что работать Ubisoft Montreal предстоит ещё долго.

Напомним, что в последний раз Ubisoft говорила о ремейке в октябре — тогда компания заверила общественность в том, что разработка идёт полным ходом. Согласно финансовому отчёту, игра должна выйти в период между апрелем текущего года и мартом следующего.