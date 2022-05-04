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36 минут назад

Square Enix могла продать свои студии из-за убыточных игр по Marvel

Игромания.ру

Аналитик MST Financial Дэвид Гибсон назвал игры по Marvel причиной, почему Square Enix решила продать часть своих студий и IP Embracer Group.

Square Enix могла продать свои студии из-за убыточных игр по Marvel
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что менее чем за два года японская компания потеряла 200 млн долларов — причиной стали два убыточных проекта по Marvel. В итоге среди продаваемых студий оказались Crystal Dynamics и Eidos-Montreal — авторы «Мстителей» и «Стражей Галактики».

Гибсон также предположил, что Square Enix испытывала трудности в управлении зарубежными проектами. При этом компания будет продолжать издавать часть других своих игровых серий вроде Just Cause и Life is Strange.

Игры,Дэвид Гибсон,
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