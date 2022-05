Square Enix могла продать свои студии из-за убыточных игр по Marvel

Аналитик MST Financial Дэвид Гибсон назвал игры по Marvel причиной, почему Square Enix решила продать часть своих студий и IP Embracer Group.

Гибсон также предположил, что Square Enix испытывала трудности в управлении зарубежными проектами. При этом компания будет продолжать издавать часть других своих игровых серий вроде Just Cause и Life is Strange.