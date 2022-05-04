Square Enix могла продать свои студии из-за убыточных игр по Marvel

Аналитик MST Financial Дэвид Гибсон назвал игры по Marvel причиной, почему Square Enix решила продать часть своих студий и IP Embracer Group.

Сообщается, что менее чем за два года японская компания потеряла 200 млн долларов — причиной стали два убыточных проекта по Marvel. В итоге среди продаваемых студий оказались Crystal Dynamics и Eidos-Montreal — авторы «Мстителей» и «Стражей Галактики».